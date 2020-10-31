Kars'ta yapımı tamamlanan yollar çiziliyor - Son Dakika

Kars'ta sıcak asfalt yapımı tamamlanan yollarının çizimi yapılıyor.

Kars Belediyesi'ne Vali Türker Öksüz'ün İçişleri Bakanlığı'nca Belediye Başkan Vekili olarak atanmasının ardından özellikle şehir merkezinde sıcak asfalt yol çalışmaları hızlandı. Birçok cadde ve sokağın yolları asfaltla kaplanırken, tamamlanan asfalt yolların çizimleri de yapıldı.

Kenttin işlek caddelerinden birisi olan Kazımpaşa Caddesi'ni trafiğe kapatan belediye ekipleri yol çizim çalışmalarına başladı. Halitpaşa Caddesi kavşağına kadar caddenin çizgi çizimi yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Öte yandan belediyenin yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor. - KARS