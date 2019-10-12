Kars'ta yaralı Balaban kuşu tedavi altına alındı

Kars'ta duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Balaban kuşu, tedavi altına alındı.



Kars'ta yaralı Balaban kuşunu gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi.



Alınan bilgi üzerine bölgeye giden DKMP Kars İl Müdürlüğü ekipleri, Balaban Kuşu'na muhafaza altına aldı. Kontrol altına alınan yaralı kuş, tedavisi yaptırılmak üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan Balaban Kuşu'nun bacağında kırık tespit edildi. Güçten de düşen Balaban kuşu, yeniden sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortama bırakılacak. - KARS