Yaralı bulunan bozayı tedavi altına alındı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulunan bozayı tedavi ediliyor.

İlçenin Acısu mevkisinde yer alan şehir çöplüğünün alt kısmındaki çayırlık alanda hayvan otlatan çobanlar, suyla dolu çukurda yaralı bir bozayı görüp durumu Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç'a haber verdi.

Olay yerine gelen muhtar Kılıç da Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinden hayvanın tedavisi için yardım istedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çukurdaki bozayıyı uyuşturucu iğneyle uyuttu. Ardından çevredekilerin yardımı ile bir aracın bagajına koyulan bozayı, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Muhtar Kılıç, AA muhabirine, hayvan otlatanların yaralı ayıyı gördüklerini belirterek, "Çobanlar beni arayınca buraya gelip yaralı ve aç olan ayıya ekmek verdim ve durumu yetkililere ilettim. Ayılar karnını doyurmak için buradaki çöplüğe geliyor. Hayvanın başına ne geldi bilmiyorum inşallah iyileşir." dedi.