Kars'ta yaralı bulunan kara akbaba tedavi altına alındı - Son Dakika
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Kars'ta yaralı bulunan kara akbaba tedavi altına alındı

27.03.2022 17:45
Kars'ta yaralı bulunan kara akbaba tedavi altına alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma ekiplerinin yaralı bulduğu kara akbaba tedavi altına alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma ekiplerinin yaralı bulduğu kara akbaba tedavi altına alındı.

Kağızman ilçesindeki Akçay Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında arazide yaralı halde buldukları kara akbabayı, Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekiplerine teslim etti.

Jandarma ekiplerinden teslim alınan kara akbaba, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan kara akbabanın, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

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Allahuekber Dağları, Kağızman, Jandarma, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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