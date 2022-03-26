Kars'ta yaralı bulunan sakarmeke tedaviye alındı - Son Dakika
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Kars'ta yaralı bulunan sakarmeke tedaviye alındı

26.03.2022 13:29
Kars'ta yaralı bulunan sakarmeke tedaviye alındı

Kars'ın Selim ilçesinde yaralı bulunan sakarmeke kuşu tedavi altına alındı.

Kars'ın Selim ilçesinde yaralı bulunan sakarmeke kuşu tedavi altına alındı.

Hasbey köyünde arazide gezerken yaralı kuş bulan Diner Demirtaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce bölgeden alınan ve sakarmeke olduğu tespit edilen kuş, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Kuş, tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya salınacak.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Milli, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta yaralı bulunan sakarmeke tedaviye alındı - Son Dakika


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