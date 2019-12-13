Kars'ta yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı - Son Dakika

Kars'ta yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı

6 saat önce

Kars'ta yol kenarında yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.

Kars'ta yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı, System.String[]

Kars'ta yol kenarında yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.


Kentte bir vatandaş tarafından bulunan ve kadından yaralı olan Kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


DKMP Kars Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Kerkenez, buradan tedavi si yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.


Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan Kerkenez'in kanadında kırık olduğu ve güçten düştüğü tespit edildi. Kerkenez'in tedavi tamamlandıktan sonra yaban hayata bırakılacak. - KARS

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yaban, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:16 Kaynak: İHA
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