Son Dakika Haberleri: Kars'ta Yaralı Puhu Tedavi Altına Alındı

Kars'ta Yaralı Puhu Tedavi Altına Alındı

1 saat önce

Kars'ta ağaç altında yaralı bir şekilde bulunan Puhu, tedavi altına alındı.

Kars'ta Yaralı Puhu Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Kars'ta ağaç altında yaralı bir şekilde bulunan Puhu, tedavi altına alındı.

İstasyon Mahallesi'nde ağaç dibinde uçamayan puhuyu gören vatandaşlar, durumu Kars Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'ne gelerek vatandaşların gösterdikleri yaralı puhuyu bulunduğu yerden aldı.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, daha sonra puhuyu tedavisi yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

KAÜ, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan puhunun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:15 Kaynak: İHA

Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Fırçayla Sokakları Temizledi Adıyamanlı Vatandaşın Duvarından 200 Milyon Yıllık Ammonit Fosili Çıktı! Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 12:14:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta Yaralı Puhu Tedavi Altına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]