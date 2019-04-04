Kars'ta Yaralı Puhu Tedavi Altına Alındı
1 saat önce
- Kars'ta yaralı puhu tedavi altına alındıKARS - Kars'ta ağaç altında yaralı bir şekilde bulunan Puhu, tedavi altına alındı.
- Kars
'ta yaralı puhu tedavi altına alındı
KARS - Kars'ta ağaç altında yaralı bir şekilde bulunan Puhu, tedavi altına alındı.
İstasyon Mahallesi'nde ağaç dibinde uçamayan puhuyu gören vatandaşlar, durumu Kars Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'ne gelerek vatandaşların gösterdikleri yaralı puhuyu bulunduğu yerden aldı.
DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, daha sonra puhuyu tedavisi yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi
Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.
KAÜ, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan puhunun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:41 Kaynak: İHA
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