Kars'ta Yarıyıl Tatili Bitti
35 dakika önce
Kars'ta 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zili bugün çaldı.
Kars
'ta 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zili bugün çaldı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler öğrenim gördükleri okullarının yolunu tuttu.
18 Ocak 2019 tarihinde başlayan ve dün biten yarıyıl tatili nedeniyle bugün Kars'ta 66 bin 214 öğrenci ve 3 bin 713 öğretmen ders başı yaptı. 2018-2019 eğitim dönemi 14 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül
Pazartesi günü başlayacak. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:01 Kaynak: İHA
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