Kars'ta Yarıyıl Tatilinde "Haydi Çocuklar Camiye" Yarışması
1 saat önce
2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk döneminin sana ermesinin ardından çocukların yarıyıl tatilini verimli geçirmesi için tüm Türkiye'de 'Haydi Çocuklar Camiye' kampanyası düzenlendi.
2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk döneminin sana ermesinin ardından çocukların yarıyıl tatilini verimli geçirmesi için tüm Türkiye
'de 'Haydi Çocuklar Camiye' kampanyası düzenlendi. Kars
'ta da Şehristan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği'nin yürüttüğü proje ile, 6-13 yaş arası erkek çocuklara camide cemaatle namaz kılmayı sevdirmek ve bu alışkanlığı hayat tarzı haline getirmelerini sağlamak amaçlanıyor.
"Haydi Çocuklar Camiye" projesi 21 Ocak 2019 Pazartesi günü Sabah Namazı ile başlayıp, 31 Ocak 2019 Perşembe günü Yatsı Namazı ile sona erecek. 6-13 yaş arası çocuklar 3 farklı kategoride yarışacaklar. Çocuklar her namaz vaktinde camide namaz kılarak ve kendi kategorilerindeki sureleri ezberleyerek puan kazanacaklar. Proje sonunda en çok puanı kazanan ilk 3 kişiye ödül verilecek. Kars 'ta 3 ayrı kategoride 1. kameralı drone, 2. Tablet ve 3.'de kumandalı helikopter ve katılımcılara sürpriz hediyeler verilecek.
Yarışma Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin 500 camide; Kars'ta ise Fethiye
Camii, İstasyon Camii, Hacı Halil Camii, D.S.İ Camii ve TOKİ Camii dahil olmak üzere toplam 12 camide düzenlenecek. - KARS
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:16 Kaynak: İHA
Yakın Korumanın Öldürdüğü Dayısını Görmeye Çalıntı Araçla Gelince Gözaltına Alındı
İsmiyle Twitter'da Gündem Olan Profesör Bence Nanay Türkiye'ye Geldi
Eren Erdem'den Dikkat Çeken Silivri Mesajı: Fenerbahçelilerin Gol Bekleyişi Gibi Özgürlüğümü Bekliyorum
FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum