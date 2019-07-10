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Kars'ta yaşlı çiftin tek odada yaşam mücadelesi

1 saat önce

Kars'ta yaşlı çiftin tek odada yaşam mücadelesiKARS - Kars'ta kalp hastası yaşlı kadın, konuşma engelli eşiyle birlikte tek odalı üzeri çadırla kapalı gecekondu evde yaşam mücadelesi veriyor.

Kars, Genel
Kars'ta yaşlı çiftin tek odada yaşam mücadelesi
KARS - Kars'ta kalp hastası yaşlı kadın, konuşma engelli eşiyle birlikte tek odalı üzeri çadırla kapalı gecekondu evde yaşam mücadelesi veriyor.
Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan ve maddi imkansızlıklardan dolayı baba ocakları köylerine dönen Zernişan ve Zeki Şimay çifti, Yolboyu Köyü'nde akrabalarına ait evde yaşamaya başladı. Tek gözlü, banyo ve tuvaleti bulunmayan gecekonduda yaşamaya çalışan yaşlı çiftin yaşam mücadelesi yürekleri sızlatıyor.
"Tuvaletimiz yok, banyomuz yok"
Yolboyu Köyü'nde akrabalarına ait evde yaşadıklarını ifade eden Zernişan Şimay, "İşte bu çadırda yaşıyoruz. Gece sabaha kadar yağmur yağdığında ayaktayız. Mağduruz, yerimiz yok, yurdumuz yok, akrabalarımın evidir. Boğazımdan ameliyat olduğum için içeride duramıyorum. Burada yağmur yağdığında başımıza yağıyor. Yetkililerden yardım bekliyorum. Bize bir yardım eli uzatsınlar. Tuvaletimiz yok, banyomuz yok. Ne yapalım bize bir yardım, bir el uzatan olsun. Akşam olunca burası doluyor kurbağa, deli oluyorum. Ama ne yapayım çaresizim" dedi.
"Yağmur yağdığında içeriye su doluyor"
Eşiyle birlikte İstanbul'dan köye geri dönmek zorunda kaldıklarını belirten Zeki Şimay, "Başka çaremiz kalmadı. İstanbul'da geçim yapamadım. Bin lira maaş alıyorum, nasıl geçineyim. Eşim hasta, Burada oturuyoruz. Yağmur yağdığında içeriye su doluyor. İdaremiz yok" diyerek yetkililerden destek istedi.
İstanbul'dan Kars'a geri dönüş yağan ve Susuz'a bağlı Yolboyu Köyü'nde akrabalarına ait gecekonduda yaşayan Şimay, çifti kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor. Yolboyu Köyü'de yaşayan yaşlı çifte zaman zaman köylüler ve akrabaları yardımcı oluyor.
Kars'ta yaşlı çiftin tek odada yaşam mücadelesi
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:53 Kaynak: İHA
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