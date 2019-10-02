Türkiye'de 81 ilde 'trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek' amacıyla başlatılan, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği Kars'ta yapıldı.



Türkiye'de 81 ilde olduğu gibi, Kars'ta da, birçok yaya geçidi noktasında polis ve jandarma 'trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek' amacıyla görevlendirildi. Vali Türker Öksüz, beraberindeki öğrencilerle birlikte yaya geçidinden yürüyerek, sürücülerde farkındalık oluşturdu.



Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Türker Öksüz, "2019 yılını biliyorsunuz. İçişleri Bakanlığımız tarafından, 'yaya öncelikli trafik yılı' ilan edildi. Karayolları Trafik Kanununda bir değişiklik yapıldı. Yaya geçitlerinde, okul geçitlerinde sürücüler yayalara öncelik vermek zorundadır. Hızlarını yavaşlatarak yayalarımıza öncelik verecekler. Biz de bu konuya dikkat çekmek istedik. Ülkemizin her ilinde bu anlamda bu farkındalık faaliyetleri yapılıyor. Tabi istiyoruz ki bütün sürücülerimiz harfiyen riayet etsinler. Devletimizin bütün kurumları, bütün unsurları olarak biz bu konuda yaya güvenliği konusunda hepimiz yaya güvenliğinin bekçisiyiz" dedi.



Öksüz, "Biliyorsunuz her yıl çok önemli sayıda insanımızı trafiğe ya kurban veriyoruz. ya da onlar yaralanmalara maruz kalıyorlar. ve çok önemli de maddi kayıplarımız oluyor. Umuyorum ki bu farkındalık etkinliğiyle trafik kazalarını önleme de, trafik kurallarına uymada bir katkı vermiş oluruz. Ben bu vesileyle bütün kurum ve kuruluşlarımıza, bu etkinliğe ilgi gösteren, hakikaten çok büyük canlılık bar burada öğrencilerimiz, vatandaşlarımız kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri herkes burada bu etkinliğe destek veriyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum ki bundan sonra artık yaya güvenliğini sağlama yönünde artık ilimizde de bütün sürücülerimiz kurallara uyar, bizde trafik kazalarını en aza indirmiş oluruz. ve daha önemlisi yayalardan kaynaklanan ölümlere yada yaralanmalara hiçbir şekilde meydan vermemiş oluruz" diye konuştu.



Etkinlikte Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler daha sonra trafik ve Jandarma ekipleri ile birlikte araç sürücülerine trafikte yaya önceliği içerikli broşürler dağıttılar.



Etkinliğe, Vali Türker Öksüz, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire emirleri, STK'lar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KARS