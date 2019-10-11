Son Dakika Haberleri: Kars'ta yaya ve sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı
Son Dakika Güncel Kars'ta yaya ve sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı

Kars'ta yaya ve sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı

8 dakika önce

Kars'ta, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" ve "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Kars'ta yaya ve sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı, System.String[]

Kars'ta, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" ve "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinin çeşitli cadde ve sokaklarında, karşıdan karşıya geçişlerde yayaların öncelikli olduğu konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, trafik polisleri bilgilendirme broşürü verdikleri sürücüler ile yayalara bu konuda sözlü olarak da bilgi verdi.

Kentte trafik ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla bu tür etkinliklerin zaman zaman gerçekleştirileceği belirtildi.

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:08 Kaynak: AA
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