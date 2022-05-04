Kars'ta yaylada kaybolan 12 yaşındaki Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu - Son Dakika
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Kars'ta yaylada kaybolan 12 yaşındaki Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu

04.05.2022 14:13
Kars'ta yaylada kaybolan 12 yaşındaki Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu

Kars'ta 1 Mayıs günü yayladan dönerken kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun'dan 67 saat sonra iyi haber geldi. Altun, bir çoban tarafından, yaşadığı köye 8 kilometre mesafede, kaya dibinde uyurken bulundu.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde Selma - Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan Tarık, 1 Mayıs günü sabah saatlerinde kuzenleri ile birlikte hayvan otlatmak için yaylaya gitti. Öğleden sonra köye dönmek için yola çıkan Tarık'tan haber alamayan yakınları, saat 17.00 sıralarında durumu jandarmaya bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KÖYLÜLER DE KATILDI

Tarık'ı bulmak için çalışma başlatan AFAD, JAK, UMKE, 112 ve jandarma ekipleri, araziler ile çevre köyler Yalınkaya, Derecik, Subatan ve Hacıveli'de ev ve eklentilerinde arama yaptı. Camilerden de anonslar yapılarak köylüler bilgilendirildi. Arama çalışmalarına yöre halkı da destek verdi.

UYURKEN BULUNDU

Ekiplerin arama çalışmaları sürerken bugün saat 12.00 sıralarında Tarık'tan sevindiren haber geldi. Merkeze bağlı Yalçınkaya köyünün yaylasında bir çoban, kaya dibinde uyuyan çocuğu fark etti. Çocuğu cep telefonuyla görüntüleyen çoban, videoya jandarmaya ulaştırdı. Video aileye izlettirildi. Aile, görüntülerdeki çocuğun oğulları Tarık olduğunu teşhis etti. Jandarmayla birlikte yaylaya giden aile, büyük sevinç yaşadı, oğullarını bulan çobana teşekkür etti.

Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Tarık Altun, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ta yaylada kaybolan 12 yaşındaki Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta yaylada kaybolan 12 yaşındaki Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu - Son Dakika
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