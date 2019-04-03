Son Dakika Haberleri: Kars'ta Yeniden Sayımda Hdp'li Adayın Oyu Arttı

Kars'ta Yeniden Sayımda Hdp'li Adayın Oyu Arttı

25 dakika önce

KARS'ta MHP'nin itirazı üzerine 170 sandıkta yapılan ikinci sayım sonunda, 12 bin 181 olan HDP'li Ayhan Bilgen'in oyu 12 bin 192'ye çıktı.

Kars'ta Yeniden Sayımda Hdp'li Adayın Oyu Arttı, System.String[]
KARS'ta MHP'nin itirazı üzerine 170 sandıkta yapılan ikinci sayım sonunda, 12 bin 181 olan HDP'li Ayhan Bilgen'in oyu 12 bin 192'ye çıktı.

Kars'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde HDP adayı Ayhan Bilgen 12 bin 181 oy alarak kentin yeni başkanı olurken, 10 bin 984 oy alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Çetin Nazik sonuçlara itiraz etti. Nazik'in itirazının kabul edilmesi üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda dün akşam 167 sandıktaki oylar sayılmaya başlandı. Parti yetkililerinin de katıldığı sayım sonrası HDP'li Ayhan Bilgen'in 12 bin 181 olan oyu 12 bin 192'ye çıktı. MHP'li Çetin Nazik'in oyu ise 10 bin 954'e düştü.

Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan sayım sonrası oyları artan HDP'li Bilgen'in bugün ya da yarın mazbatasını alarak göreve başlayacağı öğrenildi. - Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:53 Kaynak: DHA

Ayhan Bilgen, MHP, Kars, Halkların Demokratik Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'in Gülnar İlçesinde Seçimler İptal Edildi! Bartın'da AK Parti Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti, Yine MHP Kazandı Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:18:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta Yeniden Sayımda Hdp'li Adayın Oyu Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]