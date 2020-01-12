Kars'ta "Yerel Yönetimler, Demokrasi ve Kentleşme Politikaları" Sempozyumu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta 'Yerel Yönetimler, Demokrasi ve Kentleşme Politikaları' Sempozyumu - Son Dakika

Kars'ta "Yerel Yönetimler, Demokrasi ve Kentleşme Politikaları" Sempozyumu

6 saat önce

Kars'ta "Yerel Yönetimler, Demokrasi ve Kentleşme Politikaları" Sempozyumu düzenlendi.

Kars'ta

Kars'ta "Yerel Yönetimler, Demokrasi ve Kentleşme Politikaları" Sempozyumu düzenlendi.


Kars Kent Konseyi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) ortaklaşa düzenlediği Kars Kent Sempozyumunda, "Yerel Yönetimler, Demokrasi ve Kentleşme Politikaları" çok yönlü olarak dile getirildi.


Kars Belediyesi ve Kafkasya Sosyal ve Kültürel Araştırma Merkezi Derneği'nin destekleri ile belediyeye ait İsmail Aytemiz Parkındaki Kadın Mor Cafe'de düzenlenen sempozyumda, katılımcılar tarafından sunumlar yapıldı.


TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve Kars Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Onur Uludaşdemir'in açılış konuşması yaptığı sempozyuma katılan panelistler, gün boyu "yerel yönetim, kent politikaları, kent tarihi, mimari doku, kentsel planlama, kentleşme, hukuk, ekonomi, tarım ve kırsal kalkınma, nasıl bir yerel yönetim ve forum gibi konularda sunumlar yaptı.


Oturum başkanlığını TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Oruçkaptan'ın yaptığı ilk oturumda, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş, "Yerel demokrasi ve Katılım", Tarihçi Bağımsız Araştırmacı Doç Dr. Candan Badem "Çarlık Dönemi Kars'ta Kentleşme Süreci", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Güven Arif Sargın, "Kent ve Mekan Politikaları", Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Hüseyin Erkan, "Kent Gelişimi ve Kent Sosyolojisi" konulu sunumlar yaptı.


Oturum Başkanlığını Kars Kent Konseyi Yönetim Kurullu Üyesi Muzaffer Koçak'ın yaptığı 2. oturumda ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. İlhami Bayramin "Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Yapı", Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, "Kır- Kent İlişkileri ve Yerel Üretim" av. Gökçe Polat "Yerel Yönetim ve Hukuk", Gaziantep Üniversitesi İşletme Fakültesinden Doç. Dr. Serkan Öngel "Kars Ekonomisi ve Sektörel Yapı", Oturum başkanlığını TMMOB Yönetim Kurulu 2. başkanı Selçuk Uluata'nın yaptığı "son oturumda ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tarık Şengül ile TMMOB Eski Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Önen "Nasıl Bir Yerel Yönetim ve Forum" konulu sunumlar gerçekleştirdiler.


Sempozyuma Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, muhtarlar, STK ve oda temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KARS

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:03 Kaynak: İHA
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