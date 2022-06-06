Kars'ın Kağızman ilçesinde, yenilebilir lezzetli bir bitki türü olan çaşır otundan toplarken yılanın ısırdığı köylü hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Dibekkaya köyünde arkadaşlarıyla çaşır toplamak için otlak alana giren Timur Bozdağ'ı (48) ayağından yılan ısırdı.
Bozdağı'nın arkadaşları 112 Acil Servis merkezini arayarak ihbarda bulundu.
Gelen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Bozdağ'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta yılanın ısırdığı köylü tedavi altına alındı - Son Dakika