Kars'ta yılanın ısırdığı köylü tedavi altına alındı - Son Dakika
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Kars'ta yılanın ısırdığı köylü tedavi altına alındı

06.06.2022 15:14
Kars'ta yılanın ısırdığı köylü tedavi altına alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yenilebilir lezzetli bir bitki türü olan çaşır otundan toplarken yılanın ısırdığı köylü hastaneye kaldırıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yenilebilir lezzetli bir bitki türü olan çaşır otundan toplarken yılanın ısırdığı köylü hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Dibekkaya köyünde arkadaşlarıyla çaşır toplamak için otlak alana giren Timur Bozdağ'ı (48) ayağından yılan ısırdı.

Bozdağı'nın arkadaşları 112 Acil Servis merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Gelen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Bozdağ'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta yılanın ısırdığı köylü tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta yılanın ısırdığı köylü tedavi altına alındı - Son Dakika
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