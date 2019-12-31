Kars'ta, Yılbaşı Hindileri el yakıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta, Yılbaşı Hindileri el yakıyor - Son Dakika

Kars'ta, Yılbaşı Hindileri el yakıyor

6 saat önce

Kars'ta yeni yıla saatler kala Yılbaşı sofralarının değişmez yemeği hindi, ek yakıyor.

Kars'ta, Yılbaşı Hindileri el yakıyor, System.String[]

Kars'ta yeni yıla saatler kala Yılbaşı sofralarının değişmez yemeği hindi, ek yakıyor. 120 ile 160 lira arasında satılan hindiler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.


Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da yılbaşında sofraların vazgeçilmezi olan ve her yılbaşında adeta simge haline gelen hindilerin kentte kurulan pazarda satılıyor. Fiyatları 120 ile 160 lira arasında değişen hindiler vatandaşlara kesilerek veriliyor.


Kars'ta kurulan pazarda satışa sunulan hindiler, her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı sofralarında yerini alacak. Hindilerini alan vatandaşlar evlerinin yolunu tutuyor. - KARS

Yılbaşı, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
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