Son Dakika Haberleri: Kars'ta Yılbaşı Hindileri Pazara İndi

Kars'ta Yılbaşı Hindileri Pazara İndi

56 dakika önce

Kars'ta yılbaşına sayılı günler kala hindiler de pazara indi.

Kars'ta Yılbaşı Hindileri Pazara İndi, System.String[]
Kars'ta yılbaşına sayılı günler kala hindiler de pazara indi. Yılbaşında sofralarının vazgeçilmezi olan hindilerin satışı soğuk havaya rağmen başladı. Hindi satıcıları pazarda ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Kars'ta kurulan pazarda soğuk havaya rağmen satışa sunulan hindilerin fiyatı 130 ile 150 lira arasında değişiyor. Bazı hindi satıcıları satışların düşük olduğunu belirtirken, bazıları da geçtiğimiz yıla oranla hindi satışlarının iyi olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıla oranla satışların düşük olduğunu ifade eden hindi satıcısı Metin Özkaya, "Böyle bir şey görülmemiş. 120-130-140 kilosuna göre, 4 kilo gelen var. 5 kilo gelen var. Ama şu an durgun. Yani geçen sene iş çok güzeldi. Bu sene yok" dedi.

Hindi satışlarının iyi olduğuna dikkat çeken Talat Uluğ ise, "500 tane hindi getirdim. Satıyorum. Satışlarımız iyidir. Hindileri 130 ile 150 lira arasında satıyoruz. Geçen yıl 100 lira ile 110 lira arasında değişiyordu fiyatlar, Allah'a şükürler olsun satışlarımız iyidir" diye konuştu.

"Ateş yakarak ısınıyorlar"

Öte yandan hava sıcaklığının eksi 11 dereceye düştüğü Kars'ta hindi satıcıları yaktıkları ateşin başında durarak ısınıyor. Özellikle erken saatlerde havanın çok soğuk olduğunu hatırlatan hindi satıcıları soğuk havaya rağmen hindi pazarını geldiklerini kaydetti. Satıcılar, sırayla odun aldıklarını söyledi.

Yılbaşına 3 gün kala hindiler oldukça rağbet görüyor. Yılbaşı hindileri Kars'tan İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok şehre gönderiliyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:00 Kaynak: İHA

Yılbaşı, Kars, Güncel
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