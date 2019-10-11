Son Dakika Haberleri: Kars'ta yılkı atları böyle görüntülendi
Son Dakika Genel Kars'ta yılkı atları böyle görüntülendi

Kars'ta yılkı atları böyle görüntülendi

38 dakika önce

Kars'ta yılkı atları böyle görüntülendi Yılkı atları su ihtiyacını gidermek için karayoluna çıktıKARS - Kars'ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi.

Kars'ta yılkı atları böyle görüntülendi

Yılkı atları su ihtiyacını gidermek için karayoluna çıktı

KARS - Kars'ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi.

Kars'ta gruplar halinde yaşayan yılkı atları havaların da soğumasıyla yaşam yerlerini değiştirerek karınlarını doyurabilecekleri bölgelere gidiyor. Köy merkezlerine kadar inen yılkı atları, karınlarını doyurduktan sonra su içmek için Kars Çayı'nın yolunu tutuyor. Kars- Ardahan karayoluna çıkan atlar, sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Karayolundan Mezra köyü altından geçen çaya inen atlar, su ihtiyacını karşıladıktan sonra geldikleri yerden geri dönerek araziye çıkıyor. Yılkı atlarının yaşam mücadelesi kameralara yansıdı.

Kars'ta yılkı atları böyle görüntülendi

Kars, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:39 Kaynak: İHA
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