Son Dakika Haberleri: Kars'ta yılkı atları görüntülendi
Son Dakika Güncel Kars'ta yılkı atları görüntülendi

Kars'ta yılkı atları görüntülendi

53 dakika önce

Kars'ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi.

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Kars'ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi.

Kars'ta gruplar halinde yaşayan yılkı atları havaların da soğumasıyla yaşam yerlerini değiştirerek karınlarını doyurabilecekleri bölgelere gidiyor. Köy merkezlerine kadar inen yılkı atları, karınlarını doyurduktan sonra su içmek için Kars Çayı'nın yolunu tutuyor. Kars- Ardahan karayoluna çıkan atlar, sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Karayolundan Mezra köyü altından geçen çaya inen atlar, su ihtiyacını karşıladıktan sonra geldikleri yerden geri dönerek araziye çıkıyor. Yılkı atlarının yaşam mücadelesi kameralara yansıdı.

(İHA)

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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