Daha önce kuraklık nedeniyle besicilerin su sıkıntısı yaşadığı bölge, bu yıl bereketli yağışların ardından büyük ve küçükbaş hayvanlarla şenlendi.

Kentte birçok köyün kullandığı Mışko Gölü ile çevresi, kışın ve ilkbaharda etkili olan yağışlarla uzun yıllar sonra suyla doldu.

Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü - Son Dakika

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