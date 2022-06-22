Kars'ta yiyecek arayan bozayılarla köpeklerin mücadelesi kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta yiyecek arayan bozayılarla köpeklerin mücadelesi kameraya yansıdı

22.06.2022 13:57
Kars'ta yiyecek arayan bozayılarla köpeklerin mücadelesi kameraya yansıdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yiyecek arayan bozayılar ile onları uzaklaştırmak isteyen köpeklerin mücadelesi kameralarca kayıt altına alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yiyecek arayan bozayılar ile onları uzaklaştırmak isteyen köpeklerin mücadelesi kameralarca kayıt altına alındı.

Bozayıların yaşam alanı olan sarıçam ormanlarının yer aldığı ilçede yiyecek arayan bozayılar, bu nedenle sık sık ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğü ile ilçe merkezine geliyor.

Hem çöplükte hem de ilçe merkezindeki çöp konteynerlerinde yiyecek bulmaya çalışan bir çok bozayı, çevredeki köpeklerce bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

Yiyecek aramak için son olarak ilçe merkezindeki TOKİ Konutları ile İnönü Mahallesi'ne gelen bozayılar, köpeklerin saldırısına uğradı.

Çöp konteynerlerini devirip yiyecek bulmaya çalışan bozayılar, köpeklerin saldırısıyla bölgeden uzaklaştı.

Bozayılar ile köpeklerin mücadelesi kameralarca kaydedildi.

YORUMLAR
500
Kars'ta FETÖ davasında 12 yıl 6 ay hüküm giyen kişi yakalandı Kars'ta FETÖ davasında 12 yıl 6 ay hüküm giyen kişi yakalandı Kars'ta FETÖ suçlusunu JASAT kıskıvrak yakaladı Kars'ta FETÖ suçlusunu JASAT kıskıvrak yakaladı
Kaynak: AA

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta yiyecek arayan bozayılarla köpeklerin mücadelesi kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:27 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 14:05:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta yiyecek arayan bozayılarla köpeklerin mücadelesi kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement