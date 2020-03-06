Kars'ta yiyecek bulmakta zorlanan tilkilerin av mesaisi - Son Dakika
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Kars'ta yiyecek bulmakta zorlanan tilkilerin av mesaisi

6 saat önce

Kış mevsiminin çetin ve sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, beyaza bürünen arazilerde av mesaisini sürdürüyor.

Kars'ta yiyecek bulmakta zorlanan tilkilerin av mesaisi, System.String[]

Kış mevsiminin çetin ve sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, beyaza bürünen arazilerde av mesaisini sürdürüyor.

Zorlu kış koşullarının yaşandığı Kars'ta yabani hayvanları, karla kaplanan arazide karınlarını doyurmakta güçlük çekiyor.

Beyaza bürünen ve baharın gelmesiyle karların erimeye başladığı arazilerde canlıları kendilerine özgü "hassas" yöntemlerle avlayan tilkiler, renkli görüntüler oluşturuyor.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.

Kars- Selim kara yolu yakınlarında avlanan tilkilerden bazıları yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar indi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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