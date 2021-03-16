Kars'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika

Kars'ta yoğun kar yağışı

KARS - Kars'ta Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve kötü hava koşullarından dolayı eğitim-öğretime ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı etrafı beyaz bürürken, kar yağışından dolayı kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde son yağan karla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 115 santimi geçti. Kentte kar yağışının hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.