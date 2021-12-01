Kars'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika

Kars'ta etkili olan kar yağışı etrafı beyaz bürürken, özellikle yüksek kesimlerde tipi ve yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bir anda bastıran kar, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Kars'ta vatandaşlar kışın tam anlamıyla Kars'a geldiğini belirtti.

KARS - Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Biranda etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

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