Kars'ta yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

Görüş mesafesi 10 metreye düştü

KARS - Kars'ta erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü. İşlerine gitmek için evden araçlarıyla çıkan vatandaşlar sisten olumsuz etkilendi.

Kentte erken saatlerde etkili olan sis, bazı yerlerde trafiği durma noktasına getirdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, trafiğe çıkan ve yoğun sis ile karşılaşan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kars'ta kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen trafik ekipleri, bazı bölgelerde görüş mesafesinin yok denilecek seviyede olduğunu belirterek, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.