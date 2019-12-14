Kars'ta yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

6 saat önce

Kars'ta erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kars'ta yoğun sis etkili oluyor, System.String[]

Kars'ta erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.


Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, trafiğe çıkan ve yoğun sis ile karşılaşan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.


Kars'ta, sis ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkili olması bekleniyor. Özellikle kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen trafik ekipleri, bazı bölgelerde görüş mesafesinin yok denilecek seviyede olduğunu belirterek, sürücüleri uyardılar. - KARS

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deneme amacıyla başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor
Almanlar mağlubiyeti hazmedemiyor: Erdoğan'ın takımına yenildik Konutta KDV ve tapu harcı indiriminde son 15 gün Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı!

Son Dakika Haberleri
18:20 Prof. Dr. Ortaylı'dan Nobel Edebiyat Ödülü eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
18:20 Ardahan heyeti Gürcistan'a ziyarette bulundu - Son Dakika
18:18 Antalya kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı - Son Dakika
18:18 Eskişehir'de insan zinciri oluşturarak kadına şiddete "hayır" dediler - Son Dakika
18:17 Ceza yazılan yerde, oturma eylemi yaptı - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:23:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]