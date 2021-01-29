Uçuşlara yoğun sis engeli - Son Dakika

Uçuşlara yoğun sis engeli

29.01.2021 10:42

Uçuşlara yoğun sis engeli Kars'ta etkili olan yoğun sis uçak seferlerini engelledi.

Uçuşlara yoğun sis engeli

KARS - Kars'ta etkili olan yoğun sis uçak seferlerini engelledi. Kentte İstanbul ve İzmir'den gerçekleştirilecek uçak seferlerinde gecikme olacak.

Kars'ta gece başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 5 metreye düştüğü kentte, Saat 09: 15'de İstanbul Sabiha Gökçen'den Kars'a gelmesi planlanan Pegasus PC2590 sefer sayılı uçuş ile Saat 09: 45'de İzmir'den Kars'a gelmesi planlanan Sunexpress SXS9114 sefer sayılı uçuşun gecikmeli gerçekleşeceği bildirildi.

Öte yandan yoğun sisin etkili olduğu Kars'ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte sis etkisini sürdürüyor.

Uçuşlara yoğun sis engeli
Uçuşlara yoğun sis engeli
Uçuşlara yoğun sis engeli
Uçuşlara yoğun sis engeli

İstanbul, İzmir, Uçak, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uçuşlara yoğun sis engeli - Son Dakika


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