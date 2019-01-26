Son Dakika Haberleri: Kars'ta Yoğun Sis ve Soğuk Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kars'ta Yoğun Sis ve Soğuk Hayatı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Kars'ta etkili olan sis, soğuk hava ve kırağı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta Yoğun Sis ve Soğuk Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Kars'ta etkili olan sis, soğuk hava ve kırağı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye düşerken sabahın erken saatlerinde ağaçlarda kırağı oluştu.

Kars'ta özellikle sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis, ağaçlarda kırağı oluşturdu. Kırağı tutan ağaçlar adeta beyaz güller açtı. Sis ve kırağı adeta görsel şölen sunarken, özellikle yoğun sis ise sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yolda sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:50 Kaynak: İHA

Kars, Güncel
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