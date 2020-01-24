Kars'ta yoğun tipi ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Kars'ta yoğun tipi ulaşımı aksattı

6 saat önce

Kars'ta etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kars'ta yoğun tipi ulaşımı aksattı, System.String[]

Kars'ta etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kars- Ardahan kara yolunda yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Taşbaşı ile Doğruyol köyleri arasında şiddetli tipi, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Jandarma trafik ekipleri de sürücüleri, ışıklarını ve dörtlülerini yakmaları konusunda uyardı.

Öte yandan birçok sürücü de ilerleyemediği için aracını yol kenarına çekip tipinin dinmesini bekledi.

Sürücülerden Ulaş Demirboğa, görüş mesafesinin oldukça düştüğünü ifade ederek, "İlerlemekte oldukça zorlanıyoruz. Bazı sürücüler ilerleyemediği için yol kenarında bekliyor. Yolda bazı alanlarda buzlanma var. Yolu kullanacak sürücüler dikkatli olsun." dedi.

Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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