Kars'ta yol yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kars'ta inşaat sezonun kısa olması yol yapım çalışmalarını hızlandırdı. Kent genelinde belediye birçok noktada aynı anda yol çalışması yapıyor.

Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce başta Yusufpaşa Mahallesi olmak üzere Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi ve Şehitler Mahallesi 113. ve 112 . Sokaklarda kilit parke taş yol ve sıcak asfalt yol çalışmaları başlattı. Belediye ekipleri alt yapısı tamamlanan caddelerin kaldırımlarını yaparak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Bir taraftan asfalt yol yapımı için yol söküm çalışmaları yürüten belediye ekipleri diğer taraftan paydaşları olan KARGAZ, ARAS Elektrik ve Telekom'un da alt yapı çalışmalarını yapmasını sağlıyor.

Kenttin modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, asfalt, kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmalarının kışa kadar tamamlanması hedefleniyor. - KARS