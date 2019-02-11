Kars'ta Yolcu Midibüsü ile Tır Çarpıştı: 20 Yaralı (Ek)
2 gün önce
KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu midibisü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
KARS'ın Sarıkamış
ilçesinde, yolcu midibisü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Midibüs içinde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Kars- Erzurum
Karayolu Sarıkamış ilçesi Keklik Deresi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 36 AY 851 plakalı, Kars'tan Erzrum'a giden Kars Cengiz Turizm'e ait yolcu midibüsü, yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle kontrolden çıkıp, 55 AAC 646 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs içerisinde can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 20 kişi, Kars ve Sarıkamış Devlet hastanelerine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kars
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:18 Kaynak: DHA
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