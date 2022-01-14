Kars'ta yolcu otobüsü kara saplandı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü yoldan çıkarak kara saplandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Sarıkamış istikametinden Kars yönüne geldiği sırada Alisofu köyü yakınlarında kayarak kara saplandı.
Yolcuların kısa sürede araçtan tahliye edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve sağlık, polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Otobüs Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmayla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kaynak: AA
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