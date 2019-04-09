Kars'ta Yolcu Otobüsünde 3 Göçmen Yakalandı

Sarıkamış'ta, Jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Sarıkamış'ta, Jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.



Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde yol güvenlik uygulaması yapan Jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdu. Otobüste yapılan incelemede, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınarak jandarmaya getirlen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.



Öte yandan jandarmanın, otobüs firması hakkında da idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. - KARS

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