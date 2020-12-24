Kars'ta yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İllegal girişten kişi başı 4 bin 350 lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan kimlik kontrolünde, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 5 Afganistan ve 2 Özbekistan uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır- İstanbul seferi yapan bir yolcu otobüsünü Karahamza köyü yakınlarında durdurdu.

Kars 'ın Selim ilçesinde bir yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

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