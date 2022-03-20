Kars'ta yolda kalan 6 araç ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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Kars'ta yolda kalan 6 araç ekiplerce kurtarıldı

20.03.2022 17:30
Kars'ta yolda kalan 6 araç ekiplerce kurtarıldı

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 tır ile 2 otomobil, polis ve Karayolları ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 tır ile 2 otomobil, polis ve Karayolları ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

Kars- Digor kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Digor ilçesi yakınlarında mahsur kalan vatandaşlar yolu kontrol eden polis ekiplerinden yardım istedi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 metreyi bulan kara saplanan iki otomobili kurtardı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi de düşerken, polis ekipleri vatandaşları şehir merkezine kadar ulaştırdı.

Aynı bölgede 4 tırın da yolda kaldığı bilgisi üzerine polis ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada tırlar güvenli bölgeye çekilerek bekletildi.

Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle polis ekipleri araçların geçişine izin vermiyor.

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Tragger, Polis, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kars'ta yolda kalan 6 araç ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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