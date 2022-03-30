Kars'ta yollar köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
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Kars'ta yollar köstebek yuvasına döndü

30.03.2022 19:28

Kars'ta yollar köstebek yuvasına döndü Kars'ta yollar köstebek yuvasına döndü.

Kars'ta yollar köstebek yuvasına döndü

KARS - Kars'ta yollar köstebek yuvasına döndü. Köstebek yuvasına dönen yollar ise gerek sürücüleri ve gerekse vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kars Belediye Başkanlığı'nca yapılan yollar kışı çıkaramadı. Kentte Sonbahar'da atılan sıcak asfalt 3 ayda bozulurken, araçlarıyla trafiğe çıkan sürücüler ise çukurlardan kaçmaktan bıktı.

Kars Belediyesi'nce son 11-12'inci aylarda yapılan yollar kışı çıkaramadı. Kent genelinde büyük çoğunluğu bozular yollar ise sürücüleri kara kara düşündürüyor.

"Çukurları saymak mümkün değil"

Yolların köstebek yuvasına döndüğünü ifade eden vatandaşlar, "Valla çukurları saymak mümkün değil, hani derler ya; 'rezillik diz boyu', aynı şekilde görüldüğü gibi" diye sitem ettiler.

"Arabalar mahvoldu"

Zamansız atılan asfaltın kısa sürede bozulduğuna dikkat çeken sürücüler, "Bir sürü çukura düştük. Arabalar mahvoldu. İşin gerçeği bir bakılması lazım" dediler.

Öte yandan Kars'ta yağan karın erimesiyle birlikte bir çok cadde de göletler oluştu. Çukurlara dolan sular araçların geçmesiyle vatandaşların üzerine sıçrıyor.

Kars'ta yolların bir türlü dikiş tutmadığını ileri süren vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kars'a davet etti. Erdoğan'ın Kars'a gelerek cadde ve sokakları gezmesini istediler.

Kars'ta yollar köstebek yuvasına döndü
Kars'ta yollar köstebek yuvasına döndü
Kars'ta yollar köstebek yuvasına döndü

YORUMLAR
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Belediye Başkanlığı, Sonbahar, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta yollar köstebek yuvasına döndü - Son Dakika


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