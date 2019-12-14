Kars'ta yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi öldü - Son Dakika

Kars'ta yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi öldü

7 saat önce

Kars'ın Selim ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kars'ta yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi öldü, System.String[]

Kars'ın Selim ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kars- Erzurum seferini yapan 3033-847 sefer sayılı yük treni, Alisofu köyündeki hemzemin geçitte, M.G. idaresindeki 36 EZ 255 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü M.G. ile araçta bulunan M.G. ve E.G. olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede meydana gelen kazada, trenin çarpmanın ardından otomobili yaklaşık 400 metre sürükleyip durabildiği öğrenildi.

Erzurum, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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