Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı - Son Dakika
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Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı

25.09.2022 13:10
Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı

Kars'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle sobalar yanmaya başladı.

Kars'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle sobalar yanmaya başladı.

Sağanağın ardından soğuk havanın etkili olmasıyla kentte yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Yağışla birlikte hava sıcaklığının düştüğü kentte, vatandaşlar sobalarını kurarak yakmaya başladı.

Ali Şahin, AA muhabirine, 8 yıldır Kars'ta olduğunu ve ısınma sezonunu bu yıl erken açtıklarını ifade ederek, "Geçen hafta Ankara'daydım kısa kol giyiyordum, Kars'a geldim ateşin başında ısınmaya çalışıyorum. Hava soğuk, üşüyorum." diye konuştu.

Kafe işleten Serkan Alban ise bu yıl havaların erken soğuduğunu belirterek, "Kışın gelmesiyle havalar soğudu, müşterilerimiz üşüyordu, sobayı kurduk yakmaya başladık." dedi.

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Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı - Son Dakika
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