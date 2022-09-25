Ali Şahin , AA muhabirine, 8 yıldır Kars'ta olduğunu ve ısınma sezonunu bu yıl erken açtıklarını ifade ederek, "Geçen hafta Ankara 'daydım kısa kol giyiyordum, Kars'a geldim ateşin başında ısınmaya çalışıyorum. Hava soğuk, üşüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı - Son Dakika

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