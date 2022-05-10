Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı - Son Dakika
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Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı

10.05.2022 13:12

- Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı Meteorolojinin hava sıcaklığının 2 ile 4 derece düşeceği uyarısında bulunduğu Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı.

- Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı

KARS - Meteorolojinin hava sıcaklığının 2 ile 4 derece düşeceği uyarısında bulunduğu Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı.

Kars'ta son günlerde etkili olan yağmurlu hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği kentte, yağan kar dağları yeniden beyaza bürüdü.

Türkiye'nin birçok şehrinde bahar havası yaşanırken, Kars'ta soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Mayıs ayında dağlara yağan kar ise vatandaşları şaşırttı.

Havaların hissedilir şekilde soğuduğuna ifade eden vatandaşlar, "Meteoroloji Kars ve bölge hakkında uyarılarda bulunmuştu kar yağışı olacak diye, 2 ile 4 derece hava sıcaklığı zaten düştü. Yüksek kesimlere Kars'ta kar yağdı. Gördüğünüz gibi dağlar kar altında, ancak ovalarda yeşillik hakim, yağmur yağıyor, tabi yüksek kesimlerde kar yağıyor" dedi.

Kars'ta son günlerde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte merkeze yağmur yağarken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Kars'ta yağışlı havanın devam edeceği öğrenildi.

Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı
Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı
Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı
Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı

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Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı - Son Dakika
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