Kars'ta yüzmede dereceye girenler madalyalarını aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kars'ta yüzmede dereceye girenler madalyalarını aldı - Son Dakika Spor

Kars'ta yüzmede dereceye girenler madalyalarını aldı

6 saat önce

Kars'ta 2019-2020 Okul Sporları Yıldız Kızlar Yüzme İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi.

Kars'ta yüzmede dereceye girenler madalyalarını aldı, System.String[]

Kars'ta 2019-2020 Okul Sporları Yıldız Kızlar Yüzme İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi.


Kars Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 21 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen yarışmalarda kategorilerinde dereceye girenlere madalyaları verildi.


Kars Yüzme İl Temsilcisi Ömer Nayki, amaçlarının Kars'ta yüzme sporunu geliştirmek yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.


Nayki, "Yüzme bilmeyen tek bir çocuğumuz kalmasın diye uğraşıyoruz. Gece gündüz demeden sürekli çalışıyoruz" dedi.


Yüzme İl Temsilcisi Ömer Nayki, bu kapsamda bize en büyük desteği olan her zaman arkamızda olarak en büyük destekçimiz olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat'a teşekkür etti.


Öte yandan Kars Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen "2019-2020 Okul Sporları Yıldız Kızlar Yüzme İl Birinciliği" renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldı. - KARS

Kars, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'ın yeni transferi Sekidika formayı girdi! İşte o kare
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori Brentford, Emre Mor'a talip oldu Caner Erkin, Şenol Güneş'e isyan etti: Ne demek istedi, anlamadım

Son Dakika Haberleri
17:47 Gençlerbirliği, Joe Hart'ı gündemine aldı! - Son Dakika Spor
17:45 Gaziantep FK Menemen'i 3-1 mağlup etti - Son Dakika Spor
17:42 Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika Spor
17:42 Elazığspor Başkanı Öztürk: "Transfer tahtasını açmak için bir çabamız yok" - Son Dakika Spor
17:38 Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a ziyaret - Son Dakika Spor
17:37 Galatasaray'ın yeni transferi Sekidika formayı girdi! İşte o kare - Son Dakika Spor
17:04 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 17:58:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta yüzmede dereceye girenler madalyalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]