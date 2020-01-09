Kars'ta yüzmede dereceye girenler madalyalarını aldı

Kars'ta 2019-2020 Okul Sporları Yıldız Kızlar Yüzme İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi.



Kars Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 21 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen yarışmalarda kategorilerinde dereceye girenlere madalyaları verildi.



Kars Yüzme İl Temsilcisi Ömer Nayki, amaçlarının Kars'ta yüzme sporunu geliştirmek yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.



Nayki, "Yüzme bilmeyen tek bir çocuğumuz kalmasın diye uğraşıyoruz. Gece gündüz demeden sürekli çalışıyoruz" dedi.



Yüzme İl Temsilcisi Ömer Nayki, bu kapsamda bize en büyük desteği olan her zaman arkamızda olarak en büyük destekçimiz olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat'a teşekkür etti.



Öte yandan Kars Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen "2019-2020 Okul Sporları Yıldız Kızlar Yüzme İl Birinciliği" renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldı. - KARS