Kars'ta zabıta kaldırım işgallerine izin vermiyor - Son Dakika

Kars'ta zabıta ekipleri kaldırım işgallerine izin vermiyor. Zabıta kent genelinde kaldırım işgalleriyle ilgili denetim yaptı.

Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesini engellemek için denetimlerini sürdürüyor.

Kaldırımların yayalara ait olduğuna dikkat çeken zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafı uyardı. Kaldırımlara konulan malzemeler ise kaldırıldı.

Kars'ta uzun yıllardan beri süre gelen kaldırım işgalleri sonunda son buluyor. Kentte esnaf sabah erken saatlerde işyerlerinden çıkardıkları malzemeleri kaldırımlara dizerek yayaların geçişini engelliyor. Yayalar ise sürekli kaldırım işgallerinden şikayetçi olarak yetkililerden yardım istedi. Vatandaşların sesini duyan yetkililer kaldırım işgallerine son verdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırım ve yol kenarlarının iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürerek işyerleri ve araç sahiplerine de uyarılarda bulundu.

Zabıta ekipleri yapılan uyarıların ardından yine kaldırım işgaline devam eden esnaf hakkında yasal işlem yapacak. Zabıta ekipleri kaldırımlarda bulunan malzemeleri kaldırarak, vatandaşların kaldırımları kullanmasını sağladı. - KARS