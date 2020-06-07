Kars'ta zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi önündeki kavşakta Nihat Cengiz idaresindeki 25 EN 360 plakalı otomobil, Kadir Sade yönetimindeki 36 AAB 809 plakalı minibüsle çarpıştı.
Sade idaresindeki minibüs daha sonra park halindeki 24 JC 8564 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza nedeniyle Sarıkamış-Kars kara yolu trafiğe kapandı.
Kazada sürücüler yara almazken araçlarda maddi hasar oluştu.
Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarak, kazaya karışan araçları çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıp yolu trafiğe açtı.