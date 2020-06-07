Kars'ta zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarak, kazaya karışan araçları çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıp yolu trafiğe açtı.

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