Kars'taki 74 düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor - Son Dakika
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Kars'taki 74 düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor

04.06.2022 18:07
Kars'taki 74 düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor

İstanbul'dan Kars'a getirilen 74 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

İstanbul'dan Kars'a getirilen 74 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere Kars'a gönderilen 1'i Pakistan, 73'ü de Afganistan uyruklu olmak üzere 74 düzensiz göçmenin işlemleri Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde tamamlandı.

74 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'taki 74 düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor - Son Dakika

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