İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere Kars'a gönderilen 1'i Pakistan, 73'ü de Afganistan uyruklu olmak üzere 74 düzensiz göçmenin işlemleri Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde tamamlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'taki 74 düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor - Son Dakika

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