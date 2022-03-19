Kars'taki Ani Ören Yeri yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Kars'taki Ani Ören Yeri yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

19.03.2022 16:48
Kars'taki Ani Ören Yeri yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Ani Ören Yeri yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Ani Ören Yeri yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri yolunda önlem alan polis ve jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle araç geçişine izin vermiyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Öte yandan Kars- Ardahan kara yolunda da kar nedeniyle yolda kalan araçlar ekiplerce kurtarıldı.

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Kars-Iğdır yolu trafiğe kapatıldı Kars-Iğdır yolu trafiğe kapatıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi, Tragger, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'taki Ani Ören Yeri yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'taki Ani Ören Yeri yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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