Kars'taki asayiş uygulamasında 4 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzurunun sağlanması, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kentin bir çok noktasında gerçekleştirilen kontrollerde 413 araç denetlenirken 513 kişi ise incelendi.

Uygulamada yoklama kaçağı 6 kişi, 1 aranan şahıs ve ehliyetsiz araç kullanan 3 kişi yakalandı.

Şüpheliler üzerindeki aramalarında da 4 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 15 fişek ele geçirildi.