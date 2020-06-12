Kars'taki balık ölümlerinin sebebi araştırılıyor - Son Dakika

Kars'taki balık ölümlerinin sebebi araştırılıyor

Kars'taki balık ölümlerinin sebebi araştırılıyor Balıkların öldüğü bölgede balık ve su örnekleri alındı Balıklar ölmemek için küçük kaynak suyunun önüne yığıldı Kars Çayı'nda şüpheli balık ölümlerinin sebebi araştırılıyor.

Kars'taki balık ölümlerinin sebebi araştırılıyor

Balıkların öldüğü bölgede balık ve su örnekleri alındı

Balıklar ölmemek için küçük kaynak suyunun önüne yığıldı

KARS - Kars Çayı'nda şüpheli balık ölümlerinin sebebi araştırılıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeden su ve ölü balık numuneleri aldı. Alınan numunelerin incelenmesinin ardından balık ölümlerinin sebebi belirlenecek.

Kars Çayı'na sanayi atıkları, peynir altı suyu ve şehir kanalizasyon şebekesinin döküldüğü Kent Ormanı bölgesinde yaşanan balık ölümleri yetkilileri harekete geçirdi. Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Vali Türker Öksüz'ün talimatlarıyla balık ölümlerinin yaşandığı bölgeye gelerek bir takım incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Kars Çayı'nda yaşanan balık ölümlerinin nedenini araştıracaklarını söyledi.

"Balık ve sudan numune alacağız"

Kars Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "Gerçekten şuanda çok aşırı düzeyde olmasa da balıklarda sıkıntılı durum var. Belli sayıda balıklarda ölüm var. Suyun görüntüsüne göre kısmen sebep belli ama biz işe teknik yönden yaklaşarak, su ürünleri mühendisimiz ve veteriner hekimlerimizle bir ekip kurup, balıklardan numune alarak, sudan numune alarak, gerek suyun oksijen kapasitesi durumu, yoğunluğu ne durumda, kirlilik ne durumda bunun analizini yapmak için numune aldırtıracağım. Bunun sonucuna göre Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle kontak halindeyiz" dedi.

Vali Türker Öksüz'ün talimatlarıyla hemen bölgede incelemelere başladıklarını ifade eden Dr. Düzgün, "Valimizin bilgisi dahilinde, onun talimatlarıyla buradaki ölümün sebebini teknik açıdan, sağlık açısından ortaya çıkarıp, çözümüyle ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile kontak kalarak çözüm üretmeye çalışacağız. 1 tane de olsa, 10 tane de olsa bir candır. Bunun için biz Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üstümüze düşen vazifeyi valimizin bilgisi dahilinde ve onun talimatlarıyla gereğini yapmaya çalışacağız. Çıkan sonucu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle paylaşıp, onlarda kendi mevzuatlarına göre değerlendirmelerini yapıp, buradaki ölüme sebep olan sıkıntının giderilmesi boyutunda önlem alınacaktır" diye konuştu.

"Balıklar adeta ölmemek için direniyor"

Kars Çayı'nda balıkların ölümünün neden kaynaklandığı araştırılırken, kaynak suyunun aktığı küçük bir bölgede toplanan onlarca balık ölmemek için direniyor. Dağdan akarak gelen Kars Çayı'na karışan temiz kaynak suyu önüne toplanan balıklar, ölmemek için adeta direniyor. Balıkların oksijen alarak toplandığı temiz suyun aktığı küçük bölge balık avlamak isteyen martıların mekanı oldu. Burada toplanan balıkları avlayan martılar bölgeyi adeta mesken tuttu. Tehlikeye rağmen balıklar temiz su birikintisinde bekliyor.

Kars'taki balık ölümlerinin sebebi araştırılıyor

Kars Çayı, Kars, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 08:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kars'taki balık ölümlerinin sebebi araştırılıyor - Son Dakika

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