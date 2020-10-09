Kars'taki bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina sona erdirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılıp toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, merkeze bağlı Akbaba köyünün bir süre önce karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantina uygulamasının sonlandırıldığı kaydedildi.
- Kaynak: AA
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