Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılıp toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Armutlu köyünün bir süre önce karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantina uygulamasının sonlandırıldığı kaydedildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kars'taki bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika